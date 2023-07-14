Denizli'de uyuşturucu ticareti şüphelisi baba-oğula gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen İbrahim K. (32) ile babası Özer K. (66), gözaltına alındı. Şüphelilerin esrar taşıdığı anlar ise kamerayla görüntülendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kırsal Mollaahmetler Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma, dün takibe aldığı İbrahim K.'nin kullandığı aracı durdurup, arama yaptı. Bagajda 5 kilo 50 gram kubar esrar ele geçirildi; şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin evinde de narkotik köpekleri 'Manşet' ve 'Artı' ile yapılan aramada, 15 kök Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca bulundu.

Jandarma ayrıca çevredeki güvenlik görüntülerini inceledi. İbrahim K.'nin, babası Özer K. ile ortak hareket ettiği görüldü. Görüntülerde; Özer K.'nin traktör ile esrar dolu kovayı eve getirip, ardından oğlu ile otomobile taşınması yer aldı. Özer K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ancak Özer K. kalp krizi geçirince hastaneye kaldırıldı. Oğlu İbrahim K. ise tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Babadağ Ramazan ÇETİN

2023-07-14 15:37:41