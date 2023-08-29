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        Konser alanında göğsünden bıçaklanan Enes'in cinayet şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 15:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:50
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        Konser alanında göğsünden bıçaklanan Enes'in cinayet şüphelisi tutuklandı
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        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, Enes Şipal'in (15), konser alanında çıkan kavgada bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan cinayet şüphelisi Mustafa G. (16), tutuklandı.

        Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi Buldan Caddesi'nde meydana geldi. Tarım ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen konserin yapıldığı alanda, iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada göğsünden bıçaklanan Enes Şipal, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Enes Şipal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı belirlendi. Şipal'i bıçakladığı belirlenen Mustafa G., polis tarafından gözaltına alındı. Mustafa G. ifadesinde, üzerine atılı suçu kabul etmedi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Mustafa G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Sarayköy Ramazan ÇETİN

        2023-08-29 15:48:13

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