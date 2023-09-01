Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'dan tribüne davet

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 01.09.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'dan tribüne davet
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk maçında deplasmanda Amed Sportif'e 2-0 yenilen Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, pazar günü evlerinde oynayacakları Karaman FK karşılaşması öncesi taraftarlardan destek istedi. Yeni sezonun ilk iç saha maçına galibiyet için çıkacaklarını belirten Başkan Uz, "Taraftarlarımızın talebi doğrultusunda kağıt bilet uygulamasına geçtik ve tüm imkanları zorlayarak bilet fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tuttuk. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya ve takımımıza destek vermeye davet ediyorum. Denizlispor kendi evlatlarından oluşan yeni kadrosuyla sahada ve desteği hak ediyor" dedi.

        Teknik heyet, futbolcular ve personel maaşlarının ödendiğini kaydeden Mehmet Uz, "İlk göreve geldiğimiz günden beri bu ödemeleri kendi imkanlarımız ve sponsorlarımızın desteğiyle yaptık. Artık maaşların ödenmesi bir takvime bağlandı. Mali disiplin çerçevesinde bu tür sorunlar artık yaşanmayacak. Bu kulüp kendi küllerinden yeniden doğacak ve hak ettiği yerlere gelecek. Bu inancımızı hiç kaybetmedik ve emin adımlarla bu yolda yürüyoruz. Teknik heyet ve futbolcularımıza inancımız tam. Birlik beraberlik içerisinde kalmaya devam ederek başarıyı birlikte yakalayacağız" diye konuştu.

        Bu arada maçın başlama saati 17.00'den 20.00'ye alındı.DHA-Spor Türkiye-Denizli

        2023-09-01 11:11:25

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fenerbahçe'den Altay'a veda!
        Fenerbahçe'den Altay'a veda!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Şoför ve muavini öldüren kaza!
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        Türkiye onu konuşmuştu! Bu sefer de akrabasını taciz etti!
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Büyümede madalyonun öteki yüzü
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Mangal katliamında flaş gelişme! Cenazesini almadılar!
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        Karadeniz yaylalarında "pes artık" dedirten kirlilik!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde bir nokta operasyon daha!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Sıcak hava ve sağanak yağmur uyarısı
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Bursa'da dehşet! Leyla'yı sokakta katletti!
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Kıdem tazminatı hesabınızı iyi yapın
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Amra Džeko'dan sevgilerle
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması

        Benzer Haberler

        Cami lojmanında çıkan yangında imamın annesi öldü
        Cami lojmanında çıkan yangında imamın annesi öldü
        Denizli'de cami lojmanında çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitir...
        Denizli'de cami lojmanında çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitir...
        Otomobil şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı; baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaral...
        Otomobil şarampole yuvarlanıp ağaca çarptı; baba ve oğlu öldü, 2 kişi yaral...
        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de üretilen koyun kırkma makasları yurt dışından alıcı buluyor
        Denizli'de üretilen koyun kırkma makasları yurt dışından alıcı buluyor
        Şarkıcı Emre Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Denizli'de konser...
        Şarkıcı Emre Aydın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Denizli'de konser...