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        Denizlispor istediğini alamadı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından 7 puan çıkaran Denizlispor'un çıkışı Fethiyespor deplasmanında bitti. Ege ekibi, rakibine 3-1 kaybederek üst sıralara tırmanamadı. Muğla ekibi karşısında ilk yarıyı Bekir Turaç'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda direnç gösteremeyip 8 dakika içinde yediği 3 golle sahadan puansız ayrıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 10:48 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:48
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        Denizlispor istediğini alamadı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından 7 puan çıkaran Denizlispor'un çıkışı Fethiyespor deplasmanında bitti. Ege ekibi, rakibine 3-1 kaybederek üst sıralara tırmanamadı. Muğla ekibi karşısında ilk yarıyı Bekir Turaç'ın golüyle 1-0 önde tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda direnç gösteremeyip 8 dakika içinde yediği 3 golle sahadan puansız ayrıldı. 

        Ege ekibinde teknik direktör Bülent Ertuğrul üzücü bir yenilgi elde ettiklerini belirterek, "Öne geçtiğimiz maçı puan ya da puanlar alıp bitirebilirdik. İyi bir gidişatımız vardı. Fethiyespor ikinci yarıda üst üste goller buldu. Biz önümüze bakacağız. Bu mağlubiyetten dersler çıkaracağız" dedi. Denizlispor hafta sonunda evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

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