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        Emniyet için beline bağladığı halat boynuna dolanan tarım işçisi öldü

        DENİZLİ'ninBabadağ ilçesinde, çıktığı ağaçtan düşmemek için beline bağladığı halat, boynuna dolanan tarım işçisi Hasan Utaş (75), boğularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 18:49 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:50
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        Emniyet için beline bağladığı halat boynuna dolanan tarım işçisi öldü
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        DENİZLİ'ninBabadağ ilçesinde, çıktığı ağaçtan düşmemek için beline bağladığı halat, boynuna dolanan tarım işçisi Hasan Utaş (75), boğularak hayatını kaybetti.

        Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Başalan Yaylası'nda meydana geldi. Tarım işçisi Hasan Utaş, ailesiyle kestane toplamak için Başalan Yaylası'na gitti. İddiaya göre yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki ağaca çıkan Utaş, düşme ihtimaline karşı güvenlik amacıyla halatla kendini belinden ağacın dalına bağladı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Utaş, düştü. Zemine birkaç metre kala ağaçta asılı kalan Utaş'ın o sırada beline bağladığı halat boynuna dolandı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Utaş'ın boğularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Utaş'ın cansız bedeni itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla ağaçtan indirildi. Olay yerinde polisin yaptığı inceleme sonrası Utaş'ın cenazesi otopsi için Babadağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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