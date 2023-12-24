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        Merkezefendi kahroldu

        Basketbol Süper Ligi'nde farkı 19 sayıya kadar çıkardığı Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından 88-84 mağlup ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibini gerisinde bırakma fırsatını teperek düşme hattında kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 12:16 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:16
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        Merkezefendi kahroldu
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        Basketbol Süper Ligi'nde farkı 19 sayıya kadar çıkardığı Çağdaş Bodrum Spor deplasmanından 88-84 mağlup ayrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, rakibini gerisinde bırakma fırsatını teperek düşme hattında kaldı.

        Ligde 13 haftayı 3 galibiyetle sondan ikinci basamakta geçen Denizli temsilcisinde başantrenör Zafer Aktaş, "Maçın ilk yarısında sahada tüm planlarımız istediğimiz gibi işledi ancak Muhaymin Mustafa'nın sakatlığı, Vrenz Bleijenbergh'in erken 5 faul alıp çıkması bizi kısa oyuncu rotasyonu açısından çok zorladı. Maç sonu topa yön veren iki oyuncumuzu diri tutamadık. Bu sebeple yaptığımız top kayıpları mağlubiyeti getirdi" açıklamasını yaptı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Denizli - DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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