Denizlispor'da Emre Sağlık takımdan ayrıldı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımların Denizlispor'un sağ beki Emre Sağlık takımdan ayrıldı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımların Denizlispor'un sağ beki Emre Sağlık takımdan ayrıldı.
Geçen sezon Denizlispor'da 33 maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek, 24Erzincanspor'la anlaşma sağladı. Denizlispor altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan Emre, Kızılcabölükspor ve Ağrı 1970 Spor kulüplerinde de kiralık olarak forma giymişti.
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