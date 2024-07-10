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        Denizlispor'da Emre Sağlık takımdan ayrıldı

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımların Denizlispor'un sağ beki Emre Sağlık takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:24
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        Denizlispor'da Emre Sağlık takımdan ayrıldı
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup takımların Denizlispor'un sağ beki Emre Sağlık takımdan ayrıldı.

        Geçen sezon Denizlispor'da 33 maça çıkan 26 yaşındaki sağ bek, 24Erzincanspor'la anlaşma sağladı. Denizlispor altyapısından yetişen ve bu kulüpte profesyonel olan Emre, Kızılcabölükspor ve Ağrı 1970 Spor kulüplerinde de kiralık olarak forma giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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