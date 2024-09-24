Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kaldıkları otel odasında Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Sojida Kalandorova'yı (27) üzerine asit dökerek ölümüne neden olan sanık Özgür Günden (46), yargılandığı mahkemede iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 21:39 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kaldıkları otel odasında Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Sojida Kalandorova'yı (27) üzerine asit dökerek ölümüne neden olan sanık Özgür Günden (46), yargılandığı mahkemede iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 9 Mayıs 2022'de Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandorova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva (25) ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. İddiaya göre Günden ile sevgilisi Kalandorova arasında, telefonunu izin almadan kontrol ettiği için çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü. Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandorova'nın üzerine döktü. Bu sırada balkonda olan ve çığlıkları duyup, odaya giren kız arkadaşı Khaırullaeva da asitten yaralandı. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden de yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalandorova ve Khaırullaeva ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandorova, İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

        ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN KADIN 38 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Günden'i Aydın'da yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kalandorova ise olaydan 38 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside Kalondorova'nın ölüm nedeni kimyasal madde yanığı ve gelişen komplikasyonlar olarak belirlendi.

        İDDİANAMEDE 19 YIL İSTENDİ

        Sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan ve arkadaşını da yaralayan tutuklu Özgür Günden hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Denizli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özgür Günden hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralamadan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis talep edildi. Başlayan dava sürecinde sanığın Sarvinoz Khairullaeva'ya yönelik işlediği suçun dosyası ayrıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Denizli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Günden ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı karar duruşmasında yaptığı mütalaasında, sanığın 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

        Duruşmada son sözü sorulan sanık Özgür Günden, olayda öldürme kastının bulunmadığını belirterek, "Sojida'yla husumetimiz yoktu. Olaydan iki hafta önce Sojida ile yaşamak için İstanbul'a gidip ev tuttum. İki hafta sonra tatil yaptık. Telefon nedeniyle kıskançlık yüzünden tartıştık. Sojida'nın bana ve aileme olan hakaretlerinden dolayı kavga ettik. Sevdiğim insanı kaybettim. Kamera kayıtlarında görülüyor, öldürme kastıyla hareket etmediğim. Olayda ben de yaralandım, nasıl bilinçli şekilde dökebilirim? Marketlerde satılan bir temizlik ürününün bu kadar tehlikeli bir madde olduğunu bilsem kullanmazdım. Bu olay sebebiyle çok üzgün ve pişmanım. Bu olaydan sonra ben yüzümü yıkadığım için gözümü o şekilde kurtardım. Gözümde görme kaybı var. Beraatimi talep ederim." dedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Özgür Günden'e 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu durdurulmalı
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        Biden: Rusya savaşı kaybetti
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        "Onun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var"
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        24 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Buruk'tan Icardi, Osimhen ve derbi sözleri!
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Türkiye'nin kanını donduran şiddette ilk duruşma! Hakimden sanığa tepki
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        Hem pilot, hem doktor, hem veteriner hem sporcu hem sanatçı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        İsrail Lübnan'a yeniden saldırmaya başladı!
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Babadan oğluna "testi kısa sürede nasıl çözdün" dayağı
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        "Bir ulusun başarısı"
        "Bir ulusun başarısı"
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Yassıhöyük'te 6 bin yıllık şekillendirilmiş kafatası bulundu
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Denizli'de kız arkadaşının yüzüne asit içerikli sıvı dökerek ölümüne neden...
        Denizli'de kız arkadaşının yüzüne asit içerikli sıvı dökerek ölümüne neden...
        Buldan'da yasa dışı kenevir operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Buldan'da yasa dışı kenevir operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, Ankara'da iş dünyasının sorunlarını...
        Denizli Sanayi Odası Başkanı Kasapoğlu, Ankara'da iş dünyasının sorunlarını...
        Denizli'de 36. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
        Denizli'de 36. Uluslararası Tiyatro Festivali başladı
        Otomobille çarpışıp, alt geçide düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Otomobille çarpışıp, alt geçide düşen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaraland...
        Denizli'de alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Denizli'de alt geçide düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı