Sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kaldıkları otel odasında Özbekistan uyruklu kız arkadaşı Sojida Kalandorova'yı (27) üzerine asit dökerek ölümüne neden olan sanık Özgür Günden (46), yargılandığı mahkemede iyi hal indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 9 Mayıs 2022'de Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandorova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva (25) ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. İddiaya göre Günden ile sevgilisi Kalandorova arasında, telefonunu izin almadan kontrol ettiği için çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü. Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandorova'nın üzerine döktü. Bu sırada balkonda olan ve çığlıkları duyup, odaya giren kız arkadaşı Khaırullaeva da asitten yaralandı. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden de yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kalandorova ve Khaırullaeva ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanık oluşan Kalandorova, İzmir'e sevk edildi. Khaırullaeva'nin ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

ÜZERİNE ASİT DÖKÜLEN KADIN 38 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Günden'i Aydın'da yakalayıp, gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir'de Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kalandorova ise olaydan 38 gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan otopside Kalondorova'nın ölüm nedeni kimyasal madde yanığı ve gelişen komplikasyonlar olarak belirlendi. İDDİANAMEDE 19 YIL İSTENDİ Sevgilisinin üzerine asit dökerek ölümüne neden olan ve arkadaşını da yaralayan tutuklu Özgür Günden hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Denizli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Özgür Günden hakkında 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 16 yıl, 'kasten yaralamadan ise 3 yıla kadar olmak üzere toplam 19 yıla kadar hapis talep edildi. Başlayan dava sürecinde sanığın Sarvinoz Khairullaeva'ya yönelik işlediği suçun dosyası ayrıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI Denizli 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Günden ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı karar duruşmasında yaptığı mütalaasında, sanığın 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan iyi hal indirimi olmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Duruşmada son sözü sorulan sanık Özgür Günden, olayda öldürme kastının bulunmadığını belirterek, "Sojida'yla husumetimiz yoktu. Olaydan iki hafta önce Sojida ile yaşamak için İstanbul'a gidip ev tuttum. İki hafta sonra tatil yaptık. Telefon nedeniyle kıskançlık yüzünden tartıştık. Sojida'nın bana ve aileme olan hakaretlerinden dolayı kavga ettik. Sevdiğim insanı kaybettim. Kamera kayıtlarında görülüyor, öldürme kastıyla hareket etmediğim. Olayda ben de yaralandım, nasıl bilinçli şekilde dökebilirim? Marketlerde satılan bir temizlik ürününün bu kadar tehlikeli bir madde olduğunu bilsem kullanmazdım. Bu olay sebebiyle çok üzgün ve pişmanım. Bu olaydan sonra ben yüzümü yıkadığım için gözümü o şekilde kurtardım. Gözümde görme kaybı var. Beraatimi talep ederim." dedi.