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        Denizli'deki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6'nci gününde gece saatlerinde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 02:51 Güncelleme: 30.10.2024 - 02:55
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        Denizli'deki orman yangını altıncı gününde kontrol altına alındı (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda 24 Ekim'de çıkan orman yangını 6’nci gününde gece saatlerinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracının katıldığı öğrenildi. Yangının kontrol altına alındığı bilgisi ise Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu. OGM'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

        "Denizli’de sarp ve dağlık arazide devam eden yangına karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelemiz başarıyla sonuçlandı. Yeşil Vatan için fedakârca emek veren kahramanlarımıza, destekleriyle yanımızda olan Denizli Valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun başta olmak üzere kurum amirlerimize, kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve bizlerle tek yürek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

        Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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