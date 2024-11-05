Denizlispor'da Mavioğlu gitti geldi
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Denizlispor'da teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, son olarak iç sahada aldıkları 4-0'lık Zonguldakspor mağlubiyeti sonrası istifa etti.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Denizlispor'da teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, son olarak iç sahada aldıkları 4-0'lık Zonguldakspor mağlubiyeti sonrası istifa etti. Tecrübeli teknik adamın istifasını kulüp başkanı Ahmet Yıldırım'ın kabul etmediği öğrenildi. Sezon başında göreve getirilen Mavioğlu, yeşil-beyazlı takımın başında 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. İlk hafta galip geldikten sonra 8 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Denizlispor, ateş hattına girdi. Denizli temsilcisi bu hafta lider Sebat Gençlikspor'a konuk olacak.
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