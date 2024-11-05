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        Denizlispor'da Mavioğlu gitti geldi

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Denizlispor'da teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, son olarak iç sahada aldıkları 4-0'lık Zonguldakspor mağlubiyeti sonrası istifa etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 05.11.2024 - 12:52
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        Denizlispor'da Mavioğlu gitti geldi
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattına gerileyen Denizlispor'da teknik direktör Çağdaş Mavioğlu, son olarak iç sahada aldıkları 4-0'lık Zonguldakspor mağlubiyeti sonrası istifa etti. Tecrübeli teknik adamın istifasını kulüp başkanı Ahmet Yıldırım'ın kabul etmediği öğrenildi. Sezon başında göreve getirilen Mavioğlu, yeşil-beyazlı takımın başında 9 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. İlk hafta galip geldikten sonra 8 maçta 3 puanı bir arada göremeyen Denizlispor, ateş hattına girdi. Denizli temsilcisi bu hafta lider Sebat Gençlikspor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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