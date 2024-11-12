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        Merkezefendi potada Yalova'ya hayat verdi

        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket, Yalovaspor deplasmanında yine fren yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:35 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:35
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        Merkezefendi potada Yalova'ya hayat verdi
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket, Yalovaspor deplasmanında yine fren yaptı. Henüz galibiyeti bulunmayan alt sıralardaki önemli rakibine 90-76 yenilen Denizli temsilcisi, 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyetle ateş hattında kaldı. Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş kendileri için talihsiz bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Maçın hemen başında Ayberk'i kaybedince kural gereği rotasyonda çok ciddi değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bunun üzerine Arca da 5 faul alınca oyun içinde hiç alışık olmadığımız 5'lerle oynayıp hem savunmada hem hücumda sıkıntı yaşadık. Sonucu bireysel hatalarımız belirledi" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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