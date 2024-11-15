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        Denizlispor'da yasak şimdilik kalktı

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor'da transfer yasağının şu an için kaldırıldığı duyuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 15.11.2024 - 15:32
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        Denizlispor'da yasak şimdilik kalktı
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Denizlispor'da transfer yasağının şu an için kaldırıldığı duyuruldu. Kulüp avukatı İsmail Berkay Gökce ve Güneş Tamer Öztürk'ün çalışmaları sonucunda bazı alacaklıların taleplerinde talimatlara aykırı davrandığının tespit edildiği ve itiraz süreci sonrası yeşil-siyahlı kulüp lehine karar çıktığı bildirildi.

        Denizlispor'dan yapılan açıklamada, "Bu sayede şimdilik 4 yerli oyuncu ve teknik adamdan kaynaklanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. FIFA kaynaklı borçlarımızın yapılandırılması için gerekli protokol çalışmalarımız devam etmektedir. Transfer yasağımızın tamamen kaldırılması için tüm Denizli halkının desteğini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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