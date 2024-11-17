Denizlispor -7Eylül Turgutlu: 0-4
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki Ege ekibi Denizlispor ve 7Eylül Turgutlu, Denizli'de kozlarını paylaştı.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki Ege ekibi Denizlispor ve 7Eylül Turgutlu, Denizli'de kozlarını paylaştı. 7Eylül Turgutlu sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak umut tazeledi. Konuk takım 6'ncı dakikada Mert ile 1-0 öne geçti. Arda, 30'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Turgutlu temsilcisi, 77'de Berat ve 83'te Yunus'la farkı koştu. Bu sonucun ardından Denizlispor 7 puanda kalırken, 7Eylül Turgutlu ise 5 puana yükseldi.
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