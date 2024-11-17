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        Denizlispor -7Eylül Turgutlu: 0-4

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki Ege ekibi Denizlispor ve 7Eylül Turgutlu, Denizli'de kozlarını paylaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 17.11.2024 - 16:25
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        Denizlispor -7Eylül Turgutlu: 0-4
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan iki Ege ekibi Denizlispor ve 7Eylül Turgutlu, Denizli'de kozlarını paylaştı. 7Eylül Turgutlu sahadan 4-0 galibiyetle ayrılarak umut tazeledi. Konuk takım 6'ncı dakikada Mert ile 1-0 öne geçti. Arda, 30'uncu dakikada farkı ikiye çıkardı: 0-2. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Turgutlu temsilcisi, 77'de Berat ve 83'te Yunus'la farkı koştu. Bu sonucun ardından Denizlispor 7 puanda kalırken, 7Eylül Turgutlu ise 5 puana yükseldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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