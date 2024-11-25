Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        2 kişinin öldüğü yangın söndürme helikopteri kazasında 2 Rus pilota 5'er yıl hapis cezası

        DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un ölümüne ilişkin açılan davada yargılanan Rus pilot İlya İvesenkho ve 2'nci pilot Egor Turkov, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:23 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 kişinin öldüğü yangın söndürme helikopteri kazasında 2 Rus pilota 5'er yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düşmesi sonucu Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov'un ölümüne ilişkin açılan davada yargılanan Rus pilot İlya İvesenkho ve 2'nci pilot Egor Turkov, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, 21 Eylül 2022'de saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov, hayatını kaybetti. Helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, ikinci pilot Egor Turkov ve pilot İlya İvesenkho yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        İKİ PİLOT VE TEKNİSYEN HAKKINDA DAVA

        Kazanın ardından pilot İlya İvesenkho, 2'nci pilot Egor Turkov ve helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır hakkında TCK'nın 85/2'nci maddesini içeren 'Taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Denizli 3'üncü Ağır ceza Mahkemesi'nde 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması, 22 Kasım'da görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan helikopterin teknik personeli Ömer Kaan Çakır ile Rus pilot İlya İvesenkho ve yardımcı pilot Egor Turkov'un avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet savcısı, hazırlanan bilirkişi heyet raporuna göre; kazanın nedeninin pilotaj hatası olduğunu söyledi.

        KAZANIN DETAYLARI BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

        Okunan kaza raporuna göre uçuş mürettebatının yakıt ikmali için başlangıçta ara inişi yapmadığı, uçuşu sabit irtifada yapmak yerine arazi profilinde takip ettiği, bu sırada tükettikleri yakıtı dikkate almadıklarını vurgulandı. Ayrıca uçuş mürettebatının uçuş için gerekli yakıt miktarını hesaplarken hata yaptığını, bir iniş noktası belirleme kararı vermediğini, acil inişi ancak hava aracında kalan acil durum yakıt seviyesi uyarısı tetiklendikten sonra başlattıkları, bu nedenle motorlardan birisinin durması ve seçilen uçuş modunun mantıksız olması nedeniyle motorların durmasıyla birlikte otomatik döndürme moduna güvenli bir geçişin imkansız kılındığı da raporda vurgulandı. Bilirkişi heyet raporunun okunmasının ardından Cumhuriyet savcısı açıkladığı mütalaasında, İlya İvesenkho ile Egor Turkov'u 'İki kişinin taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını, sanık Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatını istedi.

        ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZA VERİLDİ

        Daha sonra mahkeme heyeti, sanıklar İlya İvesenkho ile Egor Turkov'un yakıtın Çardak Havalimanı'na kadar yetmeyeceğini ve ara iniş noktası belirleyerek yakıt ikmali yapmaları gerekmesine rağmen bu hususta ihmalkar davranarak kazaya neden olduklarını açıkladı. Mahkeme heyeti açıkladığı kararında; İlya İvesenkho ile Egor Turkov'u TCK 85/2 gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 5'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına, Ömer Kaan Çakır'ın ise beraatine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        5 puanlık prim indirimi 4’e düşüyor
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        Aşiyan'da çifte acı! Kimlikleri belli oldu
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!

        Benzer Haberler

        Denizli'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştiril...
        Denizli'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü gerçekleştiril...
        Denizli'deki helikopter kazasına yönelik davada 2 Rus pilota hapis cezası
        Denizli'deki helikopter kazasına yönelik davada 2 Rus pilota hapis cezası
        Kamyonun sırtına çarptığı 10 yaşındaki Eymen, ölümden döndü; o anlar kamera...
        Kamyonun sırtına çarptığı 10 yaşındaki Eymen, ölümden döndü; o anlar kamera...
        Denizli'de otomobilin uydu alıcısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de otomobilin uydu alıcısına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
        Denizli'de tırın kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
        Denizli'de tırın kaldırımda yürüyen çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
        Denizlispor hayata döndü
        Denizlispor hayata döndü