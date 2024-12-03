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        Merkezefendi çare bulamadı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bir türlü bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka'ya da farklı yenilmekten kurtulamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:58
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        Merkezefendi çare bulamadı
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bir türlü bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka'ya da farklı yenilmekten kurtulamadı. Bu sezon yabancı kadrosunda defalarca değişikliğe giden, son olarak Darüşşafaka deplasmanı öncesi Stefan Moody ve Hans Vanwijn'i transfer eden Denizli temsilcisi parkeden 88-68 mağlup ayrıldı. Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan, 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyetle düşme hattında kalan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, "24 top kaybı yaybıı, 18 hücum ribaundu verdiğimiz bir maçı kazanma şansımız yoktu. Kadroda iki oyuncumuzun yeni olması ve üç oyuncumuzun da milli takımlardan yeni dönmesi de bu durumu mazur gösteremez. Hangi ligde ve ne için mücadele ettiğimizin bir an önce farkına varıp cumartesi günü Aliağa Petkimspor maçına en agresif formumuzla çıkacağız" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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