Denizli'deki otobüs kazasında yaralanan İngiliz kadın 3 gün sonra öldü

Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Yaralılardan İngiltere uyruklu Denise Sellars da tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sellars'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Denizli Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopsinin ardından Sellars'ın cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

Kaza, 3 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında, İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın kullandığı 07 ABL 737 plakalı yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan (36) idaresindeki 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı. Sağ kısmında hasar oluşan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından camlardan merdivenle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı adlı kadın hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet Gürpınar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.