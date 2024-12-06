Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'deki otobüs kazasında yaralanan İngiliz kadın 3 gün sonra öldü

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan 20 kişiden İngiltere uyruklu Denise Sellars (71), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.12.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'deki otobüs kazasında yaralanan İngiliz kadın 3 gün sonra öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan 20 kişiden İngiltere uyruklu Denise Sellars (71), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

        Kaza, 3 Aralık'ta saat 03.00 sıralarında, İzmir-Denizli kara yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın'ın Didim ilçesinden, Antalya'nın Alanya ilçesine yolcu taşıyan Ahmet Gürpınar'ın kullandığı 07 ABL 737 plakalı yolcu otobüsü, akaryakıt istasyonundan çıkan İsmail Tokcan (36) idaresindeki 15 AAY 875 plakalı TIR'a yandan çarptı. Sağ kısmında hasar oluşan otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından camlardan merdivenle çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Otobüsteki yolculardan Bulgaristan uyruklu Gulshen Kadirsancı adlı kadın hayatını kaybetti, 3'ü ağır, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından yaralılardan 16'sı taburcu edildi. Tedavisi sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet Gürpınar, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Yaralılardan İngiltere uyruklu Denise Sellars da tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Sellars'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Denizli Grup Başkanlığı'na gönderildi. Otopsinin ardından Sellars'ın cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Diğer 3 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        Yer: Bodrum! Sağanak yol açtı
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan İngiliz yolcu hastanede hayatını ka...
        Denizli'deki trafik kazasında yaralanan İngiliz yolcu hastanede hayatını ka...
        Buldan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı
        Buldan'da tarihi eser operasyonunda bir şüpheliye adli işlem yapıldı
        Ömrünü adadığı dokumacılıkta "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu
        Ömrünü adadığı dokumacılıkta "Yaşayan İnsan Hazinesi" oldu
        Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför...
        Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı otobüs kazasında şoför...
        Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi 155 günlük yaşam mücadelesini k...
        Denizli'de fabrikanın çatısından düşen işçi 155 günlük yaşam mücadelesini k...
        Denizli'de trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı
        Denizli'de trafik kazasına karışan yolcu otobüsünün sürücüsü tutuklandı