Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'da kongre günü

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta borçları nedeniyle devam eden transfer yasağıyla tamamı genç oyunculardan kurulu kadroyla amatör kümeye düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'un olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'da kongre günü
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta borçları nedeniyle devam eden transfer yasağıyla tamamı genç oyunculardan kurulu kadroyla amatör kümeye düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'un olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kulübün içinde bulunduğu durum ve destek bulamadıkları için seçim kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, adaylık açıklaması yapmamıştı. Kesinleşmiş 450 milyon TL borcu bulunan, FIFA ve CAS kıskacındaki Denizlispor'da başkanlığa aday olan başka bir isim de çıkmamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        Kız kardeşler kabusu yaşadı! AVM'de kadına şiddet!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        12 kent için "sarı" alarm verildi! Perşembeye dikkat!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Lütfü Savaş CHP’den ihraç edildi
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Colani: Kimsenin Suriye'den korkmasına gerek yok
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Suriyelilere 'geri dönün' çağrısı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Ankara’ya ‘bro’sunu, komşuya ex-gelini atadı
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Kullanıcılara neden küfürlü mesajlar gitti? Şirketin CEO'sundan açıklama
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Altın 2 yıldır üzmüyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Suriye'de yeni dönem şekilleniyor
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Sednaya Cezaevi’nin derinlerinde kayıp hayatlar
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ

        Benzer Haberler

        Çivril'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Çivril'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma"...
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Aktaş'tan "savunma"...
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Denizli'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı
        Buldan'da deve güreşi etkinliği yapıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
        Denizlispor - Orduspor 1967: 0-1
        Denizlispor - Orduspor 1967: 0-1