Denizlispor'da kongre günü

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta borçları nedeniyle devam eden transfer yasağıyla tamamı genç oyunculardan kurulu kadroyla amatör kümeye düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'un olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak. EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.00'de başlayacak. Yeşil-siyahlılarda kulübün içinde bulunduğu durum ve destek bulamadıkları için seçim kararı alan Başkan Ahmet Yalın Yıldırım, adaylık açıklaması yapmamıştı. Kesinleşmiş 450 milyon TL borcu bulunan, FIFA ve CAS kıskacındaki Denizlispor'da başkanlığa aday olan başka bir isim de çıkmamıştı.