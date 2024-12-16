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        Denizlispor'a kabus çöktü

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Niğde Belediyespor'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Denizlispor hem sportif hem de mali açıdan kabus görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:41 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:41
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        Denizlispor'a kabus çöktü
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        TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Niğde Belediyespor'a 2-0 yenilerek üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan ve ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Denizlispor hem sportif hem de mali açıdan kabus görüyor. Bir dönem Türkiye’yi UEFA Kupası'nda temsil eden, henüz 2021 yılına kadar Süper Lig'de yer alan kulüp bu sezon Bölgesel Amatör Lig'e düşme tehlikesi yaşıyor.

        Geçen hafta gerçekleşen olağanüstü genel kurulda başkan adayının çıkmaması nedeniyle yönetimsiz kalan Denizlispor'un borcu geçtiğimiz günlerde 391 milyon 460 bin TL olarak açıklanmıştı. Transfer yasağı nedeniyle altyapısından yetişen gençlerle mücadele eden Denizli temsilcisi mali sorunları aşamaması halinde tarihinde ilk kez amatör lige düşecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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