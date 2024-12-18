Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.