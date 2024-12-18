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        Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 03:48 Güncelleme: 18.12.2024 - 03:50
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        Denizli'de 4.0 büyüklüğünde deprem
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        DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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