Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca ile oğulları öldü, 3 yaralı

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada Ali (37) ve eşi Sultan (33) ile oğulları Celal Küçükuysal (9) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 22:56 Güncelleme: 28.12.2024 - 23:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı; karı- koca ile oğulları öldü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştığı kazada Ali (37) ve eşi Sultan (33) ile oğulları Celal Küçükuysal (9) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Denizli- Buldan karayolunda meydana geldi. Ali Küçükuysal yönetimindeki 20 GD 004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek, Turgay Turan (59) yönetimindeki 59 AHR 542 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3'ü ağır 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Denizli ve Buldan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        ANNE- BABA VE OĞUL HAYATINI KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali ve eşi Sultan ile oğulları Celal Küçükuysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçükuysal ailesinin, Buldan ilçesinde düğüne gittikleri öğrenildi. Diğer otomobilde yaralanan Turgay, Özcan (78) ve Ayfer Turan'ın (59) ise tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Doğalgaz patlaması: 13 yaralı var
        Doğalgaz patlaması: 13 yaralı var
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kiş...
        GÜNCELLEME - Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kiş...
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Pamukkale Üniversitesindeki laboratuvar deprem çalışmalarına katkı sağlıyor
        Pamukkale Üniversitesindeki laboratuvar deprem çalışmalarına katkı sağlıyor
        Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk
        Merkezefendi lider Fenerbahçe'ye konuk
        AK Parti Denizli İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        AK Parti Denizli İl Kongresi 10 Ocak'ta yapılacak
        Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu
        Karla erken buluşan Denizli Kayak Merkezi, ziyaretçi sayısından umutlu