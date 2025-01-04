Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak düşme hattında dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Türk Telekom'u ağırlayacağı sınavda çıkış yapmaya çalışacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Türk Telekom ligde bu sezon 4 galibiyet elde etti.

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