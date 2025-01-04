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        Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak düşme hattında dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Türk Telekom'u ağırlayacağı sınavda çıkış yapmaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 10:41 Güncelleme: 04.01.2025 - 10:41
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        Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta 2 galibiyet, 10 mağlubiyet alarak düşme hattında dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Türk Telekom'u ağırlayacağı sınavda çıkış yapmaya çalışacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Türk Telekom ligde bu sezon 4 galibiyet elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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