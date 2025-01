Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet köstek olmasaydı çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yol yaptık karşı çıktılar, havalimanı yaptık çamur attılar. Hızlı tren hattı yaptık takoz koydular. Tünel, köprü, baraj yaptık mutlaka kulp taktılar. Millete ve memlekete hayrı dokunan hiçbir işin ucundan tutmadılar. Bırakın destek olmayı, muhalefet bize köstek olmasaydı; çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık. Kuyu kazan, çelme takan, Türkiye'yi paçasından tutup, aşağı çeken muhalefet olmasaydı; ülkemiz bugün çok farklı konumda olurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu'nda düzenlenen Denizli 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Salon bayraklarla donatılırken, üzerinde 'Dünya lideri' yazılı Türk devletlerinin bayraklarının olduğu dev afiş de salona asıldı. Kongrede yapılan seçimin ardından Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti Denizli İl Başkanı seçildi. Sözlerine dün hayatını kaybeden eski milletvekili AK Parti Ahmet İyimaya'ya rahmet dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanayinin, ihracatın, üretimin, turizmin ve tarımın kalbi Denizli'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve tabii güzelliği ile şiirlere, türkülere, şarkılara ilham veren Denizli'yi şairin şu mısralarıyla yürekten selamlıyorum; Yaylanda, Yörüklerin yaylanır iner gelir ovasında eğlenir, türküsün, şiirsin, aşksın Denizli. Sözün en güzeli sana söylenir, kayalarda olur şahin yuvası canlara can verir suyu havası, ölür yine sevdiğinden vazgeçmez ömre değer Denizli'nin sevdası. Sevdası ömür süren Denizli'de, bizi buluşturan kardeşlik atmosferinde gönüllerimizi kucaklaştıran Rabb’ime hamdolsun. Denizli İl Kongremizin AK Parti'mize, teşkilatımıza, şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime teşekkür ediyor, nöbeti devralan arkadaşlarıma Rabb’imden muvafakat niyet niyaz ediyorum. İnancım ve duam şudur ki; bu kongre sonrasında AK Parti, Denizli'de daha da güçlenecek, adalete, kalkınmaya daha çok hizmet edecek. El ele gönül gönüle vererek, Denizli'de AK Parti'mizi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız. Aşkla çalışarak 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz" dedi.

'DAĞLAR KADAR FARK VAR'

'BU ÜLKEYE, MİLLETE HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATMADIK'

Merkez Bankası rezervlerini göreve geldiklerinde 27,5 milyar dolardan devraldıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aralık ayında bankamızın rezervleri 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Nereden nereye? Hesap bilmeyenler bu işi anlamaz. Sayın Özel, milli gelirimizi nereden aldık biliyor musun? 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden nereye? 2024 sonunda bu rakamın 1 trilyon 331 milyar dolara, kişi başına gelirin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu tablodan kıvanç duymak için AK Parti'li olmaya gerek yok. Bu başarıya sevinmek için Cumhur İttifakı'na gönül vermeye gerek yok. Denizli ve ülkemizin bu başarısını takdir etmek için muhalif olmaya da gerek yok. Denizli'nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Özün sözü geldi gari iki gözüm. Denizlili ihracatçıların, üreticilerin, sanayicilerin başarısı, 85 milyonun tamamının gurur kaynağı. Bu milletin her ferdi inanıyorum ki iktidarda kimin olduğuna, hangi partinin olduğuna bakmadan ülkesinin gelişmesini, kalkınmasını ister. 'Her şey Denizli', 'Her şey Türkiye için' dediğimizde bunu slogan, seçim sözü olarak söylemiyoruz; tam tersine tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye, Türkiye için olan her şey Denizli içindir. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik, inşallah bu çizgimizi asla bozmayacağız. Bu ülkeye, millete hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra asla yaşatmayacağız. Her dem tazelenerek, kendimizi yenileyerek, güçlenerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'BARİYERLERİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN KULLANDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acı ama bir hakikat olan şu durumu da ifade etmek zorundayım. Türkiye tüm bu başarılarını, müzmin muhalefete rağmen elde etti. Yol yaptık karşı çıktılar, havalimanı yaptık çamur attılar. Hızlı tren hattı yaptık takoz koydular. Tünel, köprü, baraj yaptık mutlaka kulp taktılar. Millete ve memlekete hayrı dokunan hiçbir işin ucundan tutmadılar. Bırakın destek olmayı, muhalefet bize köstek olmasaydı; çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık. Kuyu kazan, çelme takan, Türkiye'yi paçasından tutup, aşağı çeken muhalefet olmasaydı; ülkemiz bugün çok farklı konumda olurdu. Çünkü iş yapacağımız vakti bunların önümüze çıkardığı bariyerleri ortadan kaldırmak için kullandık. Hizmet üreteceğimiz enerjiyi, muhalefetin sabotajlarını savuşturmak için kullandık" diye konuştu.