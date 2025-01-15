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        Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle açılan ateşte hayatını kaybetti

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, işçi emeklisi Hasan Öztürk (63), evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle açılan ateşte yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:13 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:15
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        Evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle açılan ateşte hayatını kaybetti
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, işçi emeklisi Hasan Öztürk (63), evinde uyurken pencereden av tüfeğiyle açılan ateşte yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cansız bedeni sabah yan odada uyuyan eşi tarafından bulundu.

        Olay, saat 06.00 sıralarında Pamukkale'nin kırsal Kocadere Mahallesi'nde tek katlı evde meydana geldi. Emine Öztürk işe gitmek için kalktığında yan odada yatan eşi Hasan Öztürk'ü yatağında kanlar içinde buldu. Sesleri duyup gelen komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Hasan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

        Öztürk'ün uyurken dışarıdan pencereden av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yüzünden vurulduğu belirlendi. Jandarma, Hasan Öztürk'ün kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespit edip, yakalanması için çalışma başlattı.

        KOMŞULAR SİLAH SESİ DUYMUŞ

        Jandarmanın bilgisine başvurduğu komşulardan bazılarının saat 02.00 sıralarında silah sesi duyduklarını ancak dışarı baktıklarında kimseyi görmediklerini söyledikleri öğrenildi.

        DENETİMLİ SERBESTLİKTE TANIŞIP EVLENMİŞLER

        Öte yandan öldürülen Öztürk'ün çıkan kavgada akrabasını yaraladığı gerekçesiyle girdiği cezaevinde 1 yıl 11 ay yattıktan denetimli olarak tahliye edildiği bu süreçte de 15 yıl önce Kırklareli'nde eşini öldürmekten 9 yıl cezaevinde kalan ve kendisi gibi denetimli olarak tahliye edilen eşi Emine Öztürk ile 5 yıl önce taşınıp, evlendikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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