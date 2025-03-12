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        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen Karaca (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:55
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        Parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen öldü
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan kavgada bıçaklanan Alperen Karaca (19), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi Çamlık Parkı'nda meydana geldi. Alperen Karaca ile Enes Ali H. (19) iddiaya göre kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartışıp, küfürleşti. Daha sonra taraflar parkta buluştu, burada çıkan kavgaya arkadaşları da dahil oldu. Kavgada Enes Ali H., yanındaki bıçakla Alperen Karaca'yı göğsünden yaraladı. Şüpheli ile arkadaşları kaçarken, ihbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Karaca, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaca, sabaha karşı hayatını kaybetti. Enes Ali H. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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