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        Denizlispor'da başkan açlık grevinde

        SON 4 yıl içinde 3 kez küme düşerek Süper Lig'den amatörün kıyısına gelen Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Denizlispor'da daha önce de takıma destek bulunamadığı için ilginç çıkışlarıyla gündeme olan Başkan Erhan Ergil açlık grevine başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:55
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        Denizlispor'da başkan açlık grevinde
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        SON 4 yıl içinde 3 kez küme düşerek Süper Lig'den amatörün kıyısına gelen Türkiye'nin en köklü kulüplerinden Denizlispor'da daha önce de takıma destek bulunamadığı için ilginç çıkışlarıyla gündeme olan Başkan Erhan Ergil açlık grevine başladı. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bitime 5 maç kala düşme hattından kurtulamayan, bu sezon daha önce eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'e olan borcu yüzünden FIFA tarafından 6 puanı silinen, haftaya da 6 puanının daha silinme tehlikesi bulunan Denizlispor'da Erhan Ergil, süresi belirsiz açlık orucuna başladığını açıkladı.

        Akşam saatlerinde sosyal medya hesabında şehir merkezinden fotoğraf paylaşan genç başkan, "20.20, sahurumu yaptım. Süresiz açlık orucuna başlıyorum. Madem ki Denizlispor yok oluyor artık benim için taziye yeri şehir merkezidir. Tek başımayım. Kimseyle planlamadım. Kimseyi davet etmem. Ama gelen olursa siyaset karıştırmamasını rica ederim. Tepkim sahip çıkmayan herkesedir" mesajını yayınladı. Altyapı oyuncularından kurulu kadrosu bulunan Denizlispor'da takımın tek tecrübeli ismi Gökhan Süzen, son Turgutlu deplasmanında yönetime isyan etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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