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        Merkezefendi Basket nefes aldı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bitime 8 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, direkt rakiplerinden Darüşşafaka'yı evinde 85-82 yenmenin mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 12:06 Güncelleme: 30.03.2025 - 12:06
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        Merkezefendi Basket nefes aldı
        ABONE OL

        BASKETBOL Süper Ligi'nde bitime 8 maç kala düşme hattından kurtulmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, direkt rakiplerinden Darüşşafaka'yı evinde 85-82 yenmenin mutluluğunu yaşadı. İkinci yarı 12 sayı geriye düşen yeşil-mavililer, bu farkı eritmeyi başardı ve nefes kesen maçtan galip ayrıldı. Çok kritik bir galibiyete imza atan Merkezefendi Belediyesi Basket lige tutunma umutlarını da artırdı. Merkezefendi Belediyesi Basket'in son olarak İspanya'nın Girona takımında forma giyen 21 yaşındaki Nijeryalı James Nnaji de takıma katıldı. Genç oyuncu, ayağının tozuyla çıktığı maçta 11 dakika süre aldı ancak skor katkısı yapamadı.

        Galeri
        Galeri

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