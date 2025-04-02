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        Denizlispor - Ağrıspor 1970: 1-1

        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta amatör kümeye düşmemek için kurtuluş savaşı veren Denizlispor evinde erteleme maçında Ağrı 1970 Spor'la yenişemedi: 1-1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:39 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:45
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        Denizlispor - Ağrıspor 1970: 1-1
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        3'üncüLig 4'üncü Grup'ta amatör kümeye düşmemek için kurtuluş savaşı veren Denizlispor evinde erteleme maçında Ağrı 1970 Spor'la yenişemedi: 1-1. Denizli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma ev sahibi 63'üncü dakikada Berkant'la öne geçti. Konuk Ağrı ekibi, 71'inci dakikada İlhan'ın golüyle skora eşitlik getirdi. Yönetimsel sıkıntılarını aşamayan, eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA'nın puan silme kıskacında olan Denizlispor grupta son 4 maça 18 puanla kurtuluş barajının 2 puan gerisinde girdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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