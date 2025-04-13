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        Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren, erkek arkadaşını yaralayan şüpheli, tutuklandı

        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Hatice Ünlü'yü (42) boğazını keserek öldüren, onun erkek arkadaşı Hasan Çalışkan'ı (42) da yaralayan Mehmet Köseoğlu (42) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:49 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:49
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        Boşandığı eşini boğazını keserek öldüren, erkek arkadaşını yaralayan şüpheli, tutuklandı
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        DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, 4 yıl önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Hatice Ünlü'yü (42) boğazını keserek öldüren, onun erkek arkadaşı Hasan Çalışkan'ı (42) da yaralayan Mehmet Köseoğlu (42) tutuklandı.

        Olay dün saat 14.00 sıralarında Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi'nde meydana geldi. Denizli Kocabaş Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Mehmet Köseoğlu, 4 yıl önce boşandığı ve çocukları yüzünden sürekli tartışma yaşadığı eski eşinin yaşadığı eve gitti. Bir süre apartmanın önünde bekleyen Köseoğlu, binadan çıkan Ünlü'nün boğazını bıçakla kesti. Ardından da Ünlü'nün yanındaki erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen Hasan Çalışkan'a saldırıp bıçakla göğsünden ve boğazından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından Ünlü ve Çalışkan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünlü, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan Köseoğlu, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Köseoğlu’nun polisteki ifadesinde, "Çocukların eşyalarını almaya gitmiştim. O sırada onları birlikte gördüm. Tartışmaya başladık. Sonra kendimi kaybettim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Köseoğlu nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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