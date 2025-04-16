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        Denizlispor'da prim bilmecesi

        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son iki haftası öncesinde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme hattında olan Denizlispor'da bir garip prim bilmecesi yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:26 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:30
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        Denizlispor'da prim bilmecesi
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        3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun son iki haftası öncesinde tarihinde ilk kez amatör kümeye düşme hattında olan Denizlispor'da bir garip prim bilmecesi yaşandı. Aylarca destek çağrılarına yanıt alamayan, sürekli yönetim krizleri yaşayan yeşil-siyahlılarda iş insanı Hamza Kaya, takıma geçen hafta Sebat Gençlikspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren lider Mardin 1969 Spor'la oynanacak iki takım için de çok kritik maç öncesinde 1 milyon 500 bin TL galibiyet primi açıkladı. Primin açıklamasını geçen haftalarda açlık grevi yapıp başkanlıktan istifa eden, hem görev sürecinde hem de ayrıldıktan sonra takımla polemik yaşayıp sosyal medya hesabında futbolcuların bahis mafyasının eline düştüğünü iddia eden Eski Başkan Erhan Ergil yaptı.

        Ergil, Hamza Kaya'nın kendisinin talebiyle prim açıkladığını söyleyerek desteğine teşekkür etti. 1.5 milyon TL'lik çek maç öncesi takım kaptanı Gökhan Süzen'in de olduğu fotoğrafla kulübe teslim edildi. Maç 1-1 berabere biterken Denizlispor'un resmi sosyal medya hesaplarından dün, "Mardinspor karşılaşması öncesi takıma sözü verilen 1.5 milyon TL tutarındaki çek, Hamza Kaya tarafından geri alınmıştır" açıklaması yapıldı. Bu hafta Orduspor 1967 deplasmanına küme düşme korkusuyla çıkacak Denizlispor'da Erhan Ergil sosyal medya hesabından bu kez de ismi kulübe başkan adayları arasında geçen Deniz Akman'ın kendisinin ricasını kırmayarak 5 milyon TL ligde kalma primini üstlendiğini duyurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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