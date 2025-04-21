Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi peşine düşüp yakaladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç. (53) tarafından iş yerinde tabancayla vurulan araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç (40), yaralandı. Dinç, yaralı halde eline aldığı döner bıçağıyla peşine düştüğü Hasan Hüseyin Ç.'yi yakaladı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç., iddiaya göre 2 milyon lira alacağı olduğunu ileri sürdüğü araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç'in iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası Hasan Hüseyin Ç., yanındaki tabancayla içeride oturan Abdullah Dinç'e doğru peş peşe ateş etti. Dinç, bu sırada oturduğu masanın altına saklanarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Mermi bitince Hasan Hüseyin Ç. kaçmaya başladı. Bacağından ve kalçasından yaralanan Abdullah Dinç de iş yerinde bulunan döner bıçağıyla Hasan Hüseyin Ç.'nin peşine düştü. Bir süre sonra Hasan Hüseyin Ç.'yi yakalayan Dinç, elindeki döner bıçağının sapıyla sırtına vurup, yere düşürdü.