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        Denizli'de yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yola aniden çıkan başıboş ata çarpan otomobildeki Resul Yeşilyurt (66) hayatını kaybetti, sürücü Sadık Aydoğdu (55) ise yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:41 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:45
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        Denizli'de yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde yola aniden çıkan başıboş ata çarpan otomobildeki Resul Yeşilyurt (66) hayatını kaybetti, sürücü Sadık Aydoğdu (55) ise yaralandı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril ilçesinden Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine giden Sadık Aydoğdu'nun (55) kullandığı 07 CAR 165 plakalı otomobil, yola aniden çıkan başıboş ata çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde otomobilde bulunan Resul Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Aydoğdu ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Yeşilyurt'un cenazesi ise otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Sadık Aydoğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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