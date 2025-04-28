Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'de

TÜRK futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Süper Lig'den 4 yıl içinde amatör kümeye gerilerken kentin en büyük temsilcisinin küme düştüğü haftada Denizli İdmanyurdu ise 3'üncü Lig'e yükseldi. Denizlispor hafta sonu cumartesi günü 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kazansa kurtuluşunu ilan edeceği maçta Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak intihar etti. Maçın ardından yaşanan saha olaylarında Denizli Atatürk Stadı yangın yerine döndü. Denizli'nin diğer temsilcisi Denizli İdmanyurdu ise 1 gün sonra Bölgesel Amatör Lig 7’nci Grup'ta şampiyonluğu garantileyip kenti profesyonel ligde temsilcisiz kalmaktan kurtardı.

Denizli İdmanyurdu, bay takım olarak geçtiği haftada en yakın rakibi Torbalıspor deplasmanda Yeşil Çivril Belediyespor'a 1-0 yenilince maça bile çıkmadan şampiyonluğu garantiledi. Son hafta öncesi Torbalıspor'un 4 puan önünde olan Denizli ekibi şampiyonluk kupasına 4 Mayıs Pazar günü Asarlıkspor maçında kavuşarak yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek. Denizli İdmanyurdu maçlarına Başkarcı ilçesinde çıkıyor. Grupta Torbalıspor ise 3'üncü Lig'e yükselmek için Play-Off oynayacak.