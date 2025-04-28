Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'de

        TÜRK futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Süper Lig'den 4 yıl içinde amatör kümeye gerilerken kentin en büyük temsilcisinin küme düştüğü haftada Denizli İdmanyurdu ise 3'üncü Lig'e yükseldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:10 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TÜRK futbolunun en köklü kulüplerinden Denizlispor, Süper Lig'den 4 yıl içinde amatör kümeye gerilerken kentin en büyük temsilcisinin küme düştüğü haftada Denizli İdmanyurdu ise 3'üncü Lig'e yükseldi. Denizlispor hafta sonu cumartesi günü 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kazansa kurtuluşunu ilan edeceği maçta Niğde Belediyespor'la 1-1 berabere kalarak intihar etti. Maçın ardından yaşanan saha olaylarında Denizli Atatürk Stadı yangın yerine döndü. Denizli'nin diğer temsilcisi Denizli İdmanyurdu ise 1 gün sonra Bölgesel Amatör Lig 7’nci Grup'ta şampiyonluğu garantileyip kenti profesyonel ligde temsilcisiz kalmaktan kurtardı.

        Denizli İdmanyurdu, bay takım olarak geçtiği haftada en yakın rakibi Torbalıspor deplasmanda Yeşil Çivril Belediyespor'a 1-0 yenilince maça bile çıkmadan şampiyonluğu garantiledi. Son hafta öncesi Torbalıspor'un 4 puan önünde olan Denizli ekibi şampiyonluk kupasına 4 Mayıs Pazar günü Asarlıkspor maçında kavuşarak yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek. Denizli İdmanyurdu maçlarına Başkarcı ilçesinde çıkıyor. Grupta Torbalıspor ise 3'üncü Lig'e yükselmek için Play-Off oynayacak.

        DENİZLİSPOR'DA KAVGA BİTMİYOR

        Trajik bir şekilde tarihinde ilk kez amatör lige gerileyen Denizlispor'da sezon içinde yaşanan tartışmalar takım küme düştükten sonra da devam ediyor. Transfer yasağı yüzünden 4 yıldır takviye yapamayan, sürekli yönetim krizleri ve mali sorunlar yaşayan Denizlispor'da sezon içinde 2.5 ay başkanlık yapan Erhan Ergil, takım küme düştükten sonra daha önce de sorun yaşadığı kaptan Gökhan Süzen'e yüklendi. Niğde maçını maraton tribününden taraftar gibi izleyen Ergil, sosyal medyada tecrübeli futbolcuyu takımı düşürmekle suçlayıp tüm alacaklarını kulübe bağışlamasını istedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Fransa'daki cami saldırısının zanlısı İtalya'da teslim oldu
        Fransa'daki cami saldırısının zanlısı İtalya'da teslim oldu
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!

        Benzer Haberler

        Denizli'de kaybolan 20 yaşındaki kişi aranıyor
        Denizli'de kaybolan 20 yaşındaki kişi aranıyor
        Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'de tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı
        Çift, kömür sobasından sızan gazdan zehirlendi; 1 ölü, 1 yaralı
        Denizlispor ilk kez amatöre düştü, taraftar stadı yaktı
        Denizlispor ilk kez amatöre düştü, taraftar stadı yaktı
        59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, eski günlerini arıyor
        59 yıllık tarihinde ilk kez BAL'a düşen Denizlispor, eski günlerini arıyor