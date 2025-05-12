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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, önünde aniden şerit değiştiren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Karakaya (47) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:41
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        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, önünde aniden şerit değiştiren otomobile çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Karakaya (47) hayatını kaybetti. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara Bulvarı'ndan Sevindik Mahallesi yönüne giden Yusuf Karakaya'nın kullandığı 20 NG 085 plakalı motosiklet, aniden şerit değiştiren Emre Arslan'ın (19) kontrolündeki 45 K 1544 plakalı otomobile çarptı. Motosikletin sürücüsü Karakaya metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yusuf Karakaya, sağlık ekibinin ilk müdahalesini ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karakaya doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Arslan, kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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