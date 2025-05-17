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        Merkezefendi'de hayaller büyük

        BASKETBOL Süper Ligi'nde 4'üncü sezonunu tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla hem taraftarlarının hem de basketbol otoritelerinin takdirini kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:56 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:00
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        Merkezefendi'de hayaller büyük
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde 4’üncü sezonunu tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla hem taraftarlarının hem de basketbol otoritelerinin takdirini kazandı. Yeşil-siyahlı ekip, özellikle yaptığı nokta atışı transferlerle Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ile Darüşşafaka gibi ligin köklü ve güçlü temsilcilerine karşı önemli galibiyetler alarak ligde kalmayı başardı. Bu başarı, yalnızca sportif anlamda değil Denizli şehrinin basketbola olan ilgisinin artması açısından da kritik bir eşik oldu.

        Koç Zafer Aktaş yönetimindeki ekip, sezonun ikinci yarısında adeta fırtına gibi esti. Lige kötü bir başlangıç yapmasına rağmen, yapılan takviyelerle kimyasını bulan takım, sadece rakiplerini değil, olumsuz beklentileri de boşa çıkardı. Takımın gösterdiği bu dirençli ve inançlı performans, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Play-Off yarışında son haftaya kadar iddiasını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, talihsiz sakatlıklar ve birkaç kritik maçta yaşanan şanssızlıklar nedeniyle Play-Off dışında kaldı ancak ortaya koyduğu mücadeleci oyunla herkesin takdirini kazandı.

        TARAFTAR SAHİP ÇIKTI

        Başkan Veli Deveciler ve yönetim kurulu, yıllardır maddi ve manevi olarak gösterdikleri özverili çalışmanın karşılığını almaya başladı. Şehirde basketbola olan ilgi her geçen gün artarken, Denizlili sporseverler de tribünleri doldurarak takımlarına sahip çıktı. Oluşan bu güçlü sinerji, takımın performansını da doğrudan etkiledi. Kulüp yönetimi ile Koç Zafer Aktaş arasındaki uyum, kulübün istikrarlı bir şekilde büyümesinde kilit rol oynuyor.

        OYUNCU MERKEZİ OLDU

        Merkezefendi Belediyesi, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa’da da dikkat çeken bir organizasyon haline geldi. Kulüp, birçok oyuncusunu Euroleague ve EuroCup seviyesine taşıyarak, oyuncu gelişimi konusunda önemli bir merkez oldu. Basketbol kamuoyunda sıkça konuşulan bir diğer konu ise Merkezefendi’nin profesyonel yönetim anlayışı ve sağlam mali yapısı. Bu yapının korunması ve daha da geliştirilmesi halinde kulübün sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kalıcı bir başarı elde etmesi mümkün görünüyor.

        GÖZLER YENİ SEZONDA

        Yeşil-siyahlı ekipte gözler şimdi yeni sezona çevrildi. Kulüp yönetimi, mevcut kadronun büyük bölümünü korumak istiyor. Bununla birlikte, takıma yapılacak 2-3 kaliteli ve stratejik takviye ile Merkezefendi Belediyesi’nin gelecek sezon ligde üst sıralara oynaması ve Play-Off'un ötesinde hedefler belirlemesi bekleniyor. Başkan Veli Deveciler ve kurmayları, hem yerli hem de yabancı transfer piyasasında titizlikle çalışarak en doğru isimleri takıma kazandırmayı planlıyor.

        DESTEK BEKLENİYOR

        Uzun yıllardır fedakarlıklarla yürütülen bu proje, artık yeni bir eşikte. Yönetim, kulübün sürdürülebilir başarısı için şehrin ekonomik ve kurumsal desteklerini daha fazla hissetmek istiyor. İş dünyasından yerel yöneticilere kadar geniş bir kesimin kulübe destek vermesi durumunda, Merkezefendi Belediyesi’nin Avrupa kupalarında mücadele eden bir takım haline gelmesi hayal değil. Bu hedef doğrultusunda kulüp, Denizli’yi uluslararası arenada temsil edecek düzeye ulaşmak için tüm enerjisini ortaya koyacak.

        ARTIK ROTA ZİRVE

        Merkezefendi Belediyesi’nin ortaya koyduğu sportif başarı, saha dışı organizasyonu ve yükselen taraftar ilgisi, Türk basketbolunda örnek alınacak bir model oluşturuyor. Bu yapının korunması ve daha ileri taşınması için atılacak her adım, sadece kulüp değil, tüm şehir için büyük bir prestij anlamına gelecek. Yeşil-siyahlılar, artık sadece ligde kalmak için değil, zirveye yürümek için sahaya çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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