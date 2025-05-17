Merkezefendi'de hayaller büyük

BASKETBOL Süper Ligi'nde 4’üncü sezonunu tamamlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla hem taraftarlarının hem de basketbol otoritelerinin takdirini kazandı. Yeşil-siyahlı ekip, özellikle yaptığı nokta atışı transferlerle Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ile Darüşşafaka gibi ligin köklü ve güçlü temsilcilerine karşı önemli galibiyetler alarak ligde kalmayı başardı. Bu başarı, yalnızca sportif anlamda değil Denizli şehrinin basketbola olan ilgisinin artması açısından da kritik bir eşik oldu.

Koç Zafer Aktaş yönetimindeki ekip, sezonun ikinci yarısında adeta fırtına gibi esti. Lige kötü bir başlangıç yapmasına rağmen, yapılan takviyelerle kimyasını bulan takım, sadece rakiplerini değil, olumsuz beklentileri de boşa çıkardı. Takımın gösterdiği bu dirençli ve inançlı performans, spor kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Play-Off yarışında son haftaya kadar iddiasını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, talihsiz sakatlıklar ve birkaç kritik maçta yaşanan şanssızlıklar nedeniyle Play-Off dışında kaldı ancak ortaya koyduğu mücadeleci oyunla herkesin takdirini kazandı.

TARAFTAR SAHİP ÇIKTI

Başkan Veli Deveciler ve yönetim kurulu, yıllardır maddi ve manevi olarak gösterdikleri özverili çalışmanın karşılığını almaya başladı. Şehirde basketbola olan ilgi her geçen gün artarken, Denizlili sporseverler de tribünleri doldurarak takımlarına sahip çıktı. Oluşan bu güçlü sinerji, takımın performansını da doğrudan etkiledi. Kulüp yönetimi ile Koç Zafer Aktaş arasındaki uyum, kulübün istikrarlı bir şekilde büyümesinde kilit rol oynuyor. OYUNCU MERKEZİ OLDU Merkezefendi Belediyesi, yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa’da da dikkat çeken bir organizasyon haline geldi. Kulüp, birçok oyuncusunu Euroleague ve EuroCup seviyesine taşıyarak, oyuncu gelişimi konusunda önemli bir merkez oldu. Basketbol kamuoyunda sıkça konuşulan bir diğer konu ise Merkezefendi’nin profesyonel yönetim anlayışı ve sağlam mali yapısı. Bu yapının korunması ve daha da geliştirilmesi halinde kulübün sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kalıcı bir başarı elde etmesi mümkün görünüyor. GÖZLER YENİ SEZONDA Yeşil-siyahlı ekipte gözler şimdi yeni sezona çevrildi. Kulüp yönetimi, mevcut kadronun büyük bölümünü korumak istiyor. Bununla birlikte, takıma yapılacak 2-3 kaliteli ve stratejik takviye ile Merkezefendi Belediyesi’nin gelecek sezon ligde üst sıralara oynaması ve Play-Off'un ötesinde hedefler belirlemesi bekleniyor. Başkan Veli Deveciler ve kurmayları, hem yerli hem de yabancı transfer piyasasında titizlikle çalışarak en doğru isimleri takıma kazandırmayı planlıyor.