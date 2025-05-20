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        Merkezefendi yenilgiyle bitirdi

        BASKETBOL Süper Ligi'nde kalmayı 2 hafta önce garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket son maçta güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 112-76 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 12:45 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:45
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        Merkezefendi yenilgiyle bitirdi
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        BASKETBOL Süper Ligi'nde kalmayı 2 hafta önce garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket son maçta güçlü rakibi Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 112-76 mağlup oldu. Hedefsiz kaldıktan sonra son oynadığı iki karşılaşmayı kaybeden Denizli ekibi sezonu 11 galibiyetle bitirdi. Puan tablosunda aynı sayıda galibiyet alan Manisa Basket ve Karşıyaka'yı üçlü averajla sollayan Denizli ekibi 12'nci sırayı elde etti. Antrenör Zafer Aktaş, çok zor geçen bir sezonu tamamladıklarını söyleyerek katkı veren herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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