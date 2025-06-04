Denizlispor'da sıcak saatler

SÜPER Lig'de mücadele ettiği dönemden eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden yıllardır FIFA kıskacında olup geçen sezon eski oyuncularından Tiago Lopes'in alacağı nedeniyle 6 puanı silinince ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor, yeni cezalar almamak için zamanla yarışıyor. Eski oyuncuları Marvin Bakalorz ve Adam Stachowiak'ın FIFA'da kesinleşen alacakları yüzünden yine puan silme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Denizlispor'da alacaklı futbolcularla görüşmek için takımın eski teknik patronu Yücel İldiz de devreye girdi.

Denizlispor'da kongre tarihi belli olmamasına rağmen başkanlığa aday olan iş insanı Hamza Kaya da kulüpten alacaklı olan bütün futbolculara alacakları miktarın yüzde 15'ini peşin olarak teklif etti. Kaya, 65 milyon TL'lik kaynak yaratıp tüm alacaklı futbolculara paralarının yüzde 15'ini peşin olarak yatırma karşılığında kulüp aleyhindeki şikayet dosyalarını geri çekmelerini önerdi. Transfer yasağı yüzünden 4 yıldır takviye yapamayan, FIFA tarafından hem puan silme hem küme düşürme cezası alma tehlikesi bulunan Denizlispor'un kaderi önümüzdeki günlerde netleşecek.