Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor'dan Mehmet Uz için suç duyurusu

        BÖLGESEL Amatör Lig'e tarihinde ilk kez düştükten sonra eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA'nın puan silme cezası kıskacında olan Denizlispor, eski başkanlara savaş açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor'dan Mehmet Uz için suç duyurusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BÖLGESEL Amatör Lig'e tarihinde ilk kez düştükten sonra eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden FIFA'nın puan silme cezası kıskacında olan Denizlispor, eski başkanlara savaş açtı. Denizlispor yönetimi, eski başkanlardan Mehmet Uz döneminde üçüncü şahıslara kiraya verilerek maddi ve manevi zarara neden olan otoparklar için suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

        Geçen sezon 2 ay görev yapan eski başkanlardan Erhan Ergil hakkında kulübe yapılan bağışları kendi alacağı gibi gösterdiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Denizlispor yönetimi, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kulübe maddi kazanç elde edilmesi için tahsis edilen otoparkların, eski başkanlardan Mehmet Uz döneminde kiraya verilmek suretiyle kulübün zarara uğratıldığını ifade ederek, bu konuda da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Bulgaristan'ın Euro'ya geçmesine yeşil ışık
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Denizli'de evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Denizli'de evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Merkezefendi kadroyu koruyacak
        Merkezefendi kadroyu koruyacak
        Denizlispor'dan Ergil için şok suç duyurusu
        Denizlispor'dan Ergil için şok suç duyurusu
        GÜNCELLEME - Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altın...
        Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını çıktı
        Denizli'nin Çivril ilçesinde orman yangını çıktı