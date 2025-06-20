Havuza düşen kadın, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti

DENİZLİ'ninMerkezefendi ilçesinde temizlik için gittiği villada yüzme havuzuna düşen Havane Oy (44), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, önceki gün Göveçlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gündelik temizlik işlerine giden 1 çocuk annesi Havane Oy, bir villada temizlik yaparken yüzme havuzu kenarındaki camları silmeye başladı. Bu sırada dengesini kaybeden Oy, havuza düştü. Yüzme bilmeyen Oy'un suya düştüğünü bir süre sonra çevredeki komşular fark etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Komşular tarafından havuzdan çıkarılan Oy, ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Oy, bu sabah yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.