Denizli'de belediye otobüsünde kavga; 1 gözaltı (3)
3FARKLI SUÇTAN SORUŞTURMADenizli Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
3FARKLI SUÇTAN SORUŞTURMA
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında S.E.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.