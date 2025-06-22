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        Denizli'de belediye otobüsünde kavga; 1 gözaltı (3)

        3FARKLI SUÇTAN SORUŞTURMADenizli Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:16
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        Denizli'de belediye otobüsünde kavga; 1 gözaltı (3)
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        3FARKLI SUÇTAN SORUŞTURMA

        Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı da Denizli'de iki yolcunun kavga ettiği olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında S.E.'nin gözaltına alındığı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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