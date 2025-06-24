'Eğlence olsun' diye evin ikinci katına torpil attılar; baba ve oğlu yaralandı

DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde iki kişinin sokaktan geçerken yakıp attığı torpil, ikinci kattaki evinde uyuyan Mevlüt Uludağ'a (14) isabet etti. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Kemalettin Uludağ'ın (49), eline aldığı torpil patladı. Baba-oğul yaralanırken, gözaltına alınan 18 yaşındaki 2 şüpheli "Eğlence olsun" diyerek torpil attıklarını söyledi.

Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde 6 Haziran saat 01.30 sıralarında ikinci kattaki evinin salonundaki koltukta uyuyan Mevlüt Uludağ'ın göğsüne, sokaktan yakılıp atılan bir torpil isabet etti. Bu sırada odada oturan babası Kemalettin Uludağ, oğlunu kurtarmak için torpili alıp atmak istedi. Torpil, Uludağ'ın elinde patladı. Yaralanan baba-oğul, çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemalettin Uludağ'ın sağ el işaret parmağında kırık oluştuğu, oğlunun da boynundan ve sırtından yaralandığı anlaşıldı. Baba-oğul tedavileri sonrası taburcu edildi.

YAKALANIP, SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin M.A. (18) ve T.S. (18) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından 'Silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde; baba ile oğlunu tanımadıklarını, torpili eğlence amaçlı attıklarını söyledikleri öğrenildi.