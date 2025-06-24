Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        'Eğlence olsun' diye evin ikinci katına torpil attılar; baba ve oğlu yaralandı

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde iki kişinin sokaktan geçerken yakıp attığı torpil, ikinci kattaki evinde uyuyan Mevlüt Uludağ'a (14) isabet etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 10:29 Güncelleme: 24.06.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Eğlence olsun' diye evin ikinci katına torpil attılar; baba ve oğlu yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        DENİZLİ'ninPamukkale ilçesinde iki kişinin sokaktan geçerken yakıp attığı torpil, ikinci kattaki evinde uyuyan Mevlüt Uludağ'a (14) isabet etti. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Kemalettin Uludağ'ın (49), eline aldığı torpil patladı. Baba-oğul yaralanırken, gözaltına alınan 18 yaşındaki 2 şüpheli "Eğlence olsun" diyerek torpil attıklarını söyledi.

        Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'nde 6 Haziran saat 01.30 sıralarında ikinci kattaki evinin salonundaki koltukta uyuyan Mevlüt Uludağ'ın göğsüne, sokaktan yakılıp atılan bir torpil isabet etti. Bu sırada odada oturan babası Kemalettin Uludağ, oğlunu kurtarmak için torpili alıp atmak istedi. Torpil, Uludağ'ın elinde patladı. Yaralanan baba-oğul, çağırılan ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemalettin Uludağ'ın sağ el işaret parmağında kırık oluştuğu, oğlunun da boynundan ve sırtından yaralandığı anlaşıldı. Baba-oğul tedavileri sonrası taburcu edildi.

        YAKALANIP, SERBEST BIRAKILDILAR

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin M.A. (18) ve T.S. (18) olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından 'Silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde; baba ile oğlunu tanımadıklarını, torpili eğlence amaçlı attıklarını söyledikleri öğrenildi.

        'OĞLUM HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ’

        Torpil satışının yasak olduğunu ancak buna rağmen bakkallarda satışının devam ettiğini söyleyen dondurmacı Kemalettin Uludağ, "Kimseyle bir sorunumuz yok. Böyle bir olayda bizim suçumuz ne? Uyuyan oğlumun üzerine torpil isabet etti. Göğsündeki torpili görünce alıp, atmaya çalışırken de elimde patladı. Hem ben hem de oğlum yaralandı. Torpili fark etmesem ve müdahale etmesem o torpil elimde değil, oğlumun göğsünde patlayabilirdi. Belki de oğlum bu olayda hayatını kaybedebilirdi. Torpil satışının denetlenmesini istiyoruz. Şüpheliler de mutlaka cezasını çekmeli" dedi.

        'HALA KULAĞIM ÇINLIYOR'

        Boynunda ve sırtında yanıklar oluşan Mevlüt Uludağ ise "Torpil patladığında yüksek bir ses çıktı. Hala kulağım çınlıyor. Bu sesi duyduğumda tabanca sesi sandım. Olay sırasında çok korktum, hala korkuyorum. Şimdi odada tek kalmaya bile korkuyorum. Babam fark etmese bu olayda hayatımı kaybedebilirdim, o yüzden halime şükrediyorum. Eve torpil atmak nasıl bir şey? Biz de yaşımız küçükken torpille oynardık ama hiçbir zaman eve torpil atmadık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Çapa Tıp Fakültesi’nin 70 milyonluk ihalesi davalık oldu
        Çapa Tıp Fakültesi’nin 70 milyonluk ihalesi davalık oldu
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi

        Benzer Haberler

        Otobüsteki kavgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kadın,...
        Otobüsteki kavgada gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan kadın,...
        İzmir'de tedavi edilerek izlemeye alınan deniz kaplumbağasının sinyali Lübn...
        İzmir'de tedavi edilerek izlemeye alınan deniz kaplumbağasının sinyali Lübn...
        Otobüsteki kavgada gözaltına alınan kadın, adli kontrolle serbest
        Otobüsteki kavgada gözaltına alınan kadın, adli kontrolle serbest
        Çivril'de lahit ele geçirildi
        Çivril'de lahit ele geçirildi
        İnceğiz Kanyonu'nda tekne turu sezonu sona erdi
        İnceğiz Kanyonu'nda tekne turu sezonu sona erdi
        Denizli'de belediye otobüsünde kavga; 1 gözaltı (3)
        Denizli'de belediye otobüsünde kavga; 1 gözaltı (3)