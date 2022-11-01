Denizli'de sulama havuzunda kadın cesedi bulundu

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde sulama havuzunda 85 yaşındaki kadının cesedi bulundu.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Sofular Mahallesi'nde bulunan bahçede ve içindeki sulama havuzunda inceleme yaptı.



Bahçede ayakkabı ve çorap bulan ekipler, daha sonra yaptıkları incelemede, yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki havuzda bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Sulama havuzundan çıkarılan cesedin Habibe Eren'e (85) ait olduğu belirlendi.

Kadının cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eren'in öğle saatlerinde bahçe sulamak için tarlasına gittiği ve geri dönmediği öğrenildi.

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