Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Mehmet Güngör idaresindeki 20 KS 851 plakalı traktör, Güney Mahallesi yakınlarında devrildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde traktörün altında kalan Güngör'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Güngör'ün cenazesi, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürüldü.​​​​​​​

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