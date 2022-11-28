Şehit Piyade Sözleşmeli Er Köroğlu'nun naaşı, Denizli'ye getirildi

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DENİZLİ (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hakan Köroğlu için Denizli Çardak Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Askeri uçakla Çardak Havalimanı'na getirilen şehit Köroğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alındıktan sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Silah arkadaşlarının omzunda ambulansa taşınan şehit Köroğlu'nun naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesi Gülistan Mahallesi'ne götürüldü.

Havalimanında düzenlenen törene, şehidin babası Mahir Köroğlu, annesi Hatice Kübra Yıldırım ve yakınları ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Vali Yardımcısı Mehmet Okur, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.





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