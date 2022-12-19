Kadınlar Kriket Açık Alan Şampiyonası Denizli'de yapıldı

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DENİZLİ (AA) - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Büyükler ve 19 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Kriket Açık Alan Şampiyonası, Denizli'de tamamlandı.

Pamukkale ilçesine bağlı Akköy Mahallesi'ndeki statta gerçekleştirilen organizasyona 10 ilden, 10 takım ve 157 sporcu katıldı.

Şampiyonanın büyükler kategorisinde Ankara İl Karması birinci, Afyonkarahisar İl Karması ikinci, Denizli Uğur Okulları Spor Kulübü üçüncü oldu.

19 yaş altı kategorisinde ise Afyonlarahisar İl Karması birincilik, Nizip Spor Lisesi Spor Kulübü ikincilik, Denizli Uğur Okulları Spor Kulübü ise üçüncülük elde etti.

Turnuvada dereceye giren takımlara düzenlenen ödül törenle kupa ve madalyaları verildi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Kriket Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Denizli'nin tesis altyapısı ve tecrübeli kadroları ile birçok organizasyon için hazır olduğunu belirten İlman, "Denizli’yi sporda marka kent yapma parolası ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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