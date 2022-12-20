Denizli'de devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Soner Vural idaresindeki 35 TRH 25 plakalı tomruk yüklü kamyon, Özlüce Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Sürücü Vural, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Vural'ın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.