Denizlili şehit er Hüseyin Kuş, şehadetinin 26. yılında anıldı

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DENİZLİ (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Ercan Şahin Sınır Karakolu'na 30 Aralık 1996'da teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Hüseyin Kuş, Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki mezarında silah arkadaşlarının da katıldığı törenle anıldı.

Törene, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Uğur Bekir Bakırcı, şehidin babası Osman Kuş ve silah arkadaşları katıldı.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Albay Yanık, törende yaptığı konuşmada, devleti korumak için şehit olmaya hazır olduklarını, şehitliğin çok özel bir makam olduğunu ifade etti.

Sarayköy Belediye Başkanı Özbaş, Şehit Hüseyin Kuş'un silah arkadaşlarının 26 yıldır gösterdiği bu vefanın Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"100 yıl geçse de şehitlerimizi unutmayacağımızı gösteren bu anlamlı hareketin mensupları olarak sizlere canı gönülden teşekkür ederim. Devletimizin ve milletimizin dünya durdukça ilelebet yaşayacağını bugün buradan tüm dünyaya duyuran, haykıran sizler alkışların en büyüğünü, sevgilerin en güzelini hak ediyorsunuz. Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizi korumak için görev yapan tüm Mehmetçiklerimiz bu milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayacağını, bu devletin ilelebet payidar kalacağını, bu bayrağın hiç gönderlerden inmeyeceğini, ezanların da ilelebet susmayacağını gösteriyor."

Şehidin babası Osman Kuş da bir evlat kaybettiğini ancak bin evlat kazandığını söyledi.

Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk ise törene katılanlara teşekkür etti.



Tören sonrasında şehidin silah arkadaşları, şehidin ailesini de ziyaret ederek helallik aldı.





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