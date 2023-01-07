Denizli'de yaşlı kadının bileziğini gasbeden şüpheli tutuklandı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşlı kadının kolundaki bileziği bıçak zoruyla gasbettiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Ebecik Mahallesi'nde ikamet eden D.B. (69), 28 Aralık'ta evine gelen siyah kar maskeli bir kişinin, kolunda 15 bin lira değerindeki altın bileziği bıçak zoruyla alıp kaçtığını belirterek jandarmaya başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerine otomobille geldiği belirlenen şüphelinin Ş.K. (36) olduğunu tespit etti. Ş.K. ile aracı kullanan B.Y. (35) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K. tutuklandı, B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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