Kıbrıs gazisi Hüseyin Kurban, son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ (AA) - Antalya'da vefat eden Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Hüseyin Kurban, memleketi Denizli'nin Çameli ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.
Tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 69 yaşında vefat eden Kurban'ın cenazesi Cevizli Mahallesi Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan namazın ardından cenaze, askeri törenle toprağa verildi.
Törene, Kurban'ın yakınlarının yanı sıra Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.