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Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların konuşmalarıyla başladı (1)

AA

Denizli'de düzenlenen toplu açılış töreni bakanların konuşmalarıyla başladı (1)

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreni, bakanların konuşmalarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ekim Bulvarı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Denizli'ye 10 bin 815 konut kazandırdıklarını ve Bozkurt ilçesindeki depremin ardından ihtiyaç sahiplerine yeni konutlar yapıp teslim ettiklerini hatırlattı.

Türk milletini hiçbir zaman mahcup etmediklerini ve verdikleri sözleri yerine getirdiklerini kaydeden Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür eser yerine bahane üretenlerden olmadık, her zaman eser ürettik, eser siyaseti yaptık ve onlara rağmen işte o altılı masaya rağmen yine eser üretmeye devam edeceğiz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü kardeşlerim bizim gelecek seçim kaygımız yok. Bizim kaygımız çocuklarımıza, evlatlarımıza daha iyi daha güzel bir gelecek bırakma kaygısıdır. Bu anlayışla çalışıyoruz ve ben inanıyorum ki buradaki Denizlili kardeşlerim 2023 yılında Cumhur İttifakı'mıza, Cumhurbaşkanı'mıza rekor oyla destek verecektir."

- "Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin yüzyılı yapacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'yi her alanda yapılan yatırımlarla dünyayla yarışacak bir seviyeye getirdiklerini söyledi.

Son 20 yıldaki eser siyasetinin bu milletin iftihar tablosu olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliği her şehrin ihtiyacına, dinamiklerine göre siyaset üretmesidir. İşte biz gençlik sporda, Bakanlık olarak Türkiye'nin dört bir tarafında 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Analiz, takip ediyoruz. Katılımcı ruhla gençlerimizi süreçlere katıyoruz ve programlarımızı çalışmalarımızı bunlara göre şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dört bir yanından Türkiye'yi ve şanlı bayrağını gururla temsil eden binlerce sporcunun yetiştiğini belirterek, "Gençlerimizle, sporcularımızla Cumhuriyet'imizin yüzüncü yılını ve Türkiye Yüzyılı'nı gençlerin yüzyılı yapacağız, sporcuların yüzyılı yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin seçim sürecinde olduğunu hatırlatan Kasapoğlu, "İnşallah 14 Mayıs'ta Denizli ilçeleriyle, mahalleleriyle, köyleriyle tüm dünyaya, Türkiye'ye bir yerlerden ayar vermeye kalkanlara, iç odaklara, dış odaklara demokrasinin mesajını verecek, adaletin mesajını verecek. Türkiye Yüzyılı'nın mesajını verecek." dedi.

- "Türkiye yepyeni bir hikaye oluşturdu"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı konuşmada, son 20 yılda tüm alanlarda olduğu gibi eğitimde de devasa yatırımların yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetlerin ülkenin evlatlarının eğitime çok rahat bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde erişebilmesi için tüm Türkiye'de yeni okullar ve derslikler yapıldığını belirten Özer, öğretmen sayısının da artırıldığını kaydetti.

Bakan Özer, Cumhuriyetin birinci yüzyılında, eğitimdeki gecikmenin son 20 yılda telafi edildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

“Eğer ben eğitime erişimi engellersen kendi kültürel iktidarımı muhkem kılmış olurum, işte onların yapmak istediği şey bu ülkenin evlatlarının bu ülkede kültürel iktidar yoluyla söz söyleme hakkını engellemek. Peki, Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı şey ne? Bu ülkenin evlatlarının din, dil, mezhep, cinsiyet ayrımı yapmadan bu kültürel iktidarın bir parçası olmasını sağlamak. İşte bunun için Türkiye tüm alanlarda sadece eğitim alanında değil yepyeni bir dil oluşturdu, yepyeni bir hikaye oluşturdu ve bu hikayeyi Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı ismiyle Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için yepyeni bir aşamaya taşıdı."

Özer, konuşmasını, "Türkiye Yüzyılı'nda beraber yürümeye hazır mısınız? Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hizmetlerin durmaması için var gücünüzle çalışmaya hazır mısınız?" diyerek tamamladı.

(Sürecek)

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