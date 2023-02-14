Denizli'de evde çıkan yangında 90 yaşındaki kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 90 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.
Kızılyaka Mahallesi'nde çevre sakinlerinin müstakil evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde yalnız yaşayan Ömer Arslan'ın (90) dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.
Arslan'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesinin morguna kaldırıldı.